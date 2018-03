”مجھے لگا کہ یہ مڈل کلاس لوگوں کا ہی مسئلہ ہے لیکن۔۔۔“ خواتین کے عالمی دن پر امیتابھ بچن نے اپنی بہو ایشوریہ رائے کیساتھ ایسا کام کر دیا کہ ہنگامہ برپا ہو گیا، جان کر آپ کیلئے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) امیتابھ بچن صرف اداکار ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک لیجنڈ ہیں جن کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے پورا ہندوستان بے تاب رہتا ہے۔ سری دیوی کی موت سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ میں کچھ اچھا محسوس نہ ہونے کی بات کی تو اس کے بعد سے ان کے فالوورز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔

مگر انہوں نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنی بہو ایشوریہ رائے کیساتھ ایسا کام کر دیا کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہی برپا ہو گیا اور صارفین نے انہیں کھری کھری سنا دیں۔ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں بھارتی خواتین کیلئے پیغام جاری کیا اور اس کے علاوہ صاف بھارت مہم سے متعلق ویڈیو اور اپنے پیغام پر مبنی ویڈیو کا لنک بھی شیئر کی۔

T 2736 - On International Women's Day , an ode to women and to the women Champions of Swachh Bharat : #SwachhShakti & @SwachhBharat

Video link: https://t.co/BGvv0uBxHK



and this my Personal commendation :https://t.co/AgZsaUFAbG pic.twitter.com/vFmRUS2Hdn — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 8, 2018

امیتابھ بچن نے اس موقع پر اپنی زندگی میں آنے والی تمام خواتین یعنی اپنی اہلیہ، بیٹی اور پوتی کی کئی تصاویر شیئر کیں لیکن سوشل میڈیا صارفین نے جلد ہی یہ بھانپ لیا کہ ان تصاویر میں ایشوریہ رائے بچن کہیں بھی نظر نہیں آ رہیں جس پر صارفین نے انہیں اپنی بیٹی اور بہو میں فرق کرنے پر خوب آڑے ہاتھوں لیا۔

درشن نامی ایک صارف نے لکھا ”یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایشوریہ رائے کا ذکر نہ کرنا۔ ایک لیجنڈ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اگر ایسا کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے ہے تو آپ کو عوام کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا اور وہ بھی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر“

This is not fair. Not mentioning Aishwarya Rai. This doesn't suit the legendary position that you hold sir. Be it any personal family issues, you shouldn't have done this on a public platform and that too on Women's Day @juniorbachchan @SrBachchan pic.twitter.com/M5eLXYzBR7 — Darshan M Nag (@darshu790) March 8, 2018

زوبی نے لکھا ”وہ بھی آپ کی بیٹی ہے اس لئے آپ کو اسے نہیں چھوڑنا چاہئے۔۔۔ وہ ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ آپ ان کے باپ ہیں“

She is also your daughter so you should not leave her out...she has said more than once that you are he paa — zuby (@Portiah100) March 8, 2018

کونیکا گپتا نے لکھا ”بیٹی اور اور بہو میں تو امیتابھ بچن بھی فرق کر رہے ہیں تو سب کو کیا بولیں۔۔۔“

Beti our bahu me toh mr Amitabh Bachchan v farak karten h toh sabko kya bolen....... — Konika Gupta (@KonikaGupta9) March 8, 2018

سریشتی نے لکھا ”بیٹی کے آگے کچھ دکھتا ہے۔ ایشوریہ بھی تو بیٹی ہی ہے۔۔۔ شرم کریں“

Beti k aage kuch dikhta hai

Aishwarya bhi to beti hi hai

Shame on uh — Srishty (@srishti_saini31) March 8, 2018

منیش پانڈے نے لکھا ”بالی ووڈ کی پہلی انٹرنیشنل سلیبریٹی ایشوریہ رائے کا ذکر نہ سن کر بہت مایوس ہوں۔ خود مختار، ٹیلنٹڈ، کامیاب، ماں، بیٹی، بہن، اہلیہ اور سب سے بڑھ کر ایک عورت۔۔۔ اس دنیا میں میری ہمیشہ سے فیورٹ اداکارہ ہیں“

Disappointed as there is no mention of Bollywood 1st International celebrity Aishwarya Rai Bachchan. A self made,talented,Successful, Mother,Daughter, Sister, Wife and most importantly A woman. My all time fav actress in the world. @SrBachchan sir give my regards @juniorbachchan — Manish Pandey (@pmanish042) March 8, 2018



وسندرا نے لکھا ”میں جانتی ہوں کہ بہو بیٹی نہیں بن سکتی۔۔۔ لیکن آپ خواتین کے عالمی دن کی مبارکباد تو دے سکتے تھے۔۔۔ مجھے لگا کہ یہ صرف مڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ ہے لیکن مشہور شخصیات بھی ایسا ہی سوچتی ہیں“

I know daughter in law can't become daughters....but aap women's day toh wish kar sakte the....mujhe laga sirf yeh middle class logo ki problem hai but I was surprised k celebrities cum idols thinks same — Vasundra Sethi (@SethiArora86) March 8, 2018

اگنیشا نے لکھا ”ایشوریہ رائے بچن کہاں ہے سر“

Where is Aishwarya sir ???????? — Agnisha (@agnisha12) March 8, 2018

سنگیتا نارنگ نے لکھا ”امیتابھ جی ان تصاویر میں ایشوریہ رائے موجود نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے“

Aishwarya is missing amit ji . Not fair .. happy woman's day. — Sangita narang (@Sangitanarang1) March 8, 2018

ادیرہ نے بھی یہی لکھا ”تصاویر میں ایشوریہ رائے کدھر ہے؟“

Where is Ash in the picture ? #SwachhShakti — Adeera???? (@AdeeraSharma) March 8, 2018

پریانکا نے لکھا ”امیتابھ بچن شرم کریں۔۔۔ ایشوریہ رائے کدھر ہے۔ آپ کو ہمیشہ اپنی بیٹی کیساتھ ہی دیکھا ہے اور میرے خیال سے وہ شادی شدہ ہے۔ اس کا شوہر ، ساس اور دیگر لوگ کہاں ہیں۔۔۔؟ جب تک آپ اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کریں گے تب تک آپ کے دل میں بہو کی جگہ نہیں بنے گی“