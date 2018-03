سیف بدر کیساتھ بدتمیزی پر سوشل میڈیا صارفین کی تنقید، شاہد آفریدی کو ”ہوش“ آ گیا، ایسا پیغام جاری کر دیا کہ پاکستانیوں کے دلوں کو سکون مل گیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے میچ کے دوران شاہد آفریدی کی نوجوان کھلاڑی کیساتھ ’بدتمیزی‘ موضوع بحث بنی تو شاہد آفریدی کو بھی ہوش آ گیا ہے جنہوں نے سیف بدر سے معافی مانگ لی ہے۔

شاہد آفریدی کو ملتان سلطانز کیخلاف میچ میں عمدہ کارکردگی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ملتان سلطانز کے نوجوان کھلاڑی سیف بدر نے انہیں ایک اوور میں چوکا اور چھکا رسید کیا تو آفریدی غصے میں آ گئے اور اسی اوور میں سیف بدر کو بولڈ کر کے پویلین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نوجوان کھلاڑی کیساتھ بدتمیزی کی تھی۔

Lala showing the way of Pavilion to Saif badar after getting his Wicket !!

LMAO! LALA looks deadly in anger#KKvMS pic.twitter.com/gkNh1WovmV