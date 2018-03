دفاعی چمپئین ہونے کی حیثیت سے اچھا نہیں کھیلے ،پلے آف میں پہنچنے کے مستحق نہیں:وہاب ریاض

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پشاور زلمی کے فاسٹ باولر وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ بحیثیت ٹیم ہم نے اچھا نہیں کھیلا جس کی وجہ سے ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں اور اگر ہم کوالیفائی نہیں کرتے ہیں تو شاید ہم اس کے مستحق نہیں تھے کیونکہ ہم نے اچھا کھیل پیش نہیں کیا۔

وہاب ریاض نے میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے ٹیم کی ناقص کارکردگی کا ادراک کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی چیمپیئن ہونے کی حیثیت سے ہم چاہتے تھے کہ پلے آف کیلئے کوالیفائی کریں لیکن اس وقت صورتحال بہت مشکل ہے کیونکہ ہمیں ملتان سلطانز پر انحصار کرنا پڑے گا کہ اگر وہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے اپنا آخری میچ ہارے اور ہم بقیہ دونوں میچ جتییں تو پلے آف کیلئے کوالیفائی کریں گے۔انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے اچھے ہیں لیکن ان میں اعتماد کی کمی ہے۔ ہماری ڈومیسٹک کی وکٹیں بھی اچھی نہیں ہوتیں، چار روزہ میچوں کی وکٹیں گیلی ہوتی ہیں جبکہ ون ڈے کی وکٹیں بہت سلو ہوتی ہیں۔ ڈومیسٹک کرکٹ کے معیار اور پی ایس ایل میں اسی فرق کی وجہ سے کوئی نیا ٹیلنٹ سامنے نہیں آیا۔ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں کیونکہ گزشتہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں بھی میں نے اچھی باولنگ کی تھی اور پاکستان سپر لیگ میں بھی میں نے بہت زیادہ آوٹ کیے ہیں۔

With 11 wickets in #HBLPSL 2018, @WahabViki tops the chart for Zalmi yet again#HBLPSL #DilSeJaanLagaDe pic.twitter.com/bBDeLC1AoN