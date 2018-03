”ویسٹ انڈیز کے ساتھ میچ لاہور میں نہیں ہوں گے بلکہ۔۔۔“ ویسٹ انڈیز کیساتھ 3 ٹی 20 میچ کس شہر میں کھیلے جائیں گے؟ نجم سیٹھی کے اعلان نے پاکستانیوں کو دنگ کر دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کے تمام میچزکراچی میں کھیلے جائیں گے۔

Good news! West Indies have agreed to play 3 T20 matches in KARACHI on 1,2 and 4th April. CM Sindh is FULLY supporting this PCB initiative. ????

سوشل میڈیا اکاونٹ پر چیرمین پی سی بی نجم سیٹھی کا کہنا تھاکہ ویسٹ انڈیز ٹیم کی سیکورٹی ہماری ذمہ داری ہے جسے فول پروف بنایا جائے گا۔ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ملتان ،راولپنڈی کے سٹیڈیم بھی موجود ہیں جو انٹرنیشنل میچز کے لئے تیار ہیں تاہم وہاں میچز مرحلہ وار منتقل کئے جائیں گے۔نجم سیٹھی نے اس موقع پر اعلان کیا کہ یکم ،دو اور چار اپریل کوپاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے اور یہ تینوں میچز کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ہی کھیلے جائیں گے۔

Lahore had Zimbabwe, PSL2 Final, ICC XI and Sri Lanka. Now it is Karachi’s turn to rise and shine with PSL3 Final and WI.