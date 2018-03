”شیطان اور اس کا وکیل “نجم سیٹھی کی اپنے بد ترین ناقد مبشر لقمان کے ساتھ سیلفی نے سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچا دیا ،چیئر مین پی سی بی نے تصویر شیئر کر کے ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار ہنس پڑیں گے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )پی سی بی کے چیئر مین نجم سیٹھی نے معروف اینکر پرسن مبشر لقمان کے ساتھ سیلفی لے کر سب کو حیران کردیا ،دونوں کی ایک ساتھ مسکراتے ہوئے سیلفی نے سوشل میڈ یا صارفین کو بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا کردیا۔

تفصیل کے مطابق نجم سیٹھی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں نجم سیٹھی اور مبشر لقمان کو ایک ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ۔اس تصویر کے ساتھ نجم سیٹھی نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ” شیطان اور اس کا وکیل “ ۔یہ تصویر دیکھ کر سوشل میڈ یا صارفین نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا ۔

The Devil and His Advocate! pic.twitter.com/tykgkKO4dO — Najam Sethi (@najamsethi) March 11, 2018

ایک شخص نے کہا کہ سیٹھی صاحب ایسی تصویر چھپا یا جلا دیتے ہیں

Sethi sahab aesi pics chupa ya Jala detey hain — Salman Mamnoon (@Salmanhn) March 11, 2018

ایک سوشل میڈ یا صارف نے کہاکہ میں آج نجم سیٹھی کی بے عزتی نہیں کروں گا کیونکہ تصویر بہت اچھی ہے

I'm not gonna insult @najamsethi today



because



The picture here is too good.! — قیدی نمبر ۴۲۰ (@ArtistInWarTime) March 11, 2018

ایک شخص کا کہنا تھا کہ یہ سب اچھا وقت نواز شریف کی وجہ سے گزار رہے ہیں

All they are having a nice ???????? time because of Nawaz Sharif — Yasir (@yasirkhawaja) March 11, 2018

ایک سوشل میڈ یا صارف نے کہا کہ کیا آج سورج مغرب سے نکلا

My oh my ! Did the sun rise from West today? — Tabraiz Marri (@Tabraizmarri) March 11, 2018



واضح رہے کہ مبشر لقمان پی ایس ایل اور چیئر مین پی سی بھی نجم سیٹھی کے بہت بڑے ناقد ہیں اور وہ اپنے پروگراموں میں بھی اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں ۔ ویڈ یو دیکھیں

