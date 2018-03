کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے میچ میں آفریدی نے آفریدی کی وکٹ اڑا دی اور پھر شاہین نے شاہد کو عزت دینے کے لیے ایسا کام کردیا جو پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں نہیں ملتا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پی ایس ایل تھری میں لاہورقلندر اور کراچی کنگز کے درمیان میچ میں ایک آفریدی دوسرے آفریدی کے سامنے آگیا اور پھر شاہین نے شاہد کی وکٹ اڑائی تو تماشائی کا جوش وولولہ بڑھا دیا ۔پی ایس ایل تھری میں تماشائیوں نے ایک آفریدی کا کرئیر ختم ہوتے ہوئے اور دوسرے کا شروع ہوتے ہوئے دیکھا تو سب پر جوش ہو گئے ۔

تفصیل کے مطابق میچ کے دوران شاہین آفریدی نے شاہد آفریدی کو کلین بولڈ کیا تو وہ پہلے پرجوش ہو کر خوشی منانے لگے لیکن پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اچانک پرجوش تاثرات ختم کیے اور منہ نیچے کرتے ہوئے مسکرائے اور سر نفی میں ہلا یا ۔شاہین آفریدی کی ادا دیکھ کر رمیض راجہ سے بھی چپ نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا کہ شاہین آفریدی وکٹ اڑانے کے بعد خوشی منانا چاہتے تھے لیکن جب اس نے سوچا کے سامنے شاہد آفریدی ہیں تو پھر اپنی خوشی کے تاثرات کو چھپا لیا ۔جونیئرز کرکٹرز کی جانب سے سینئرز کا اس طرح احترام کرنے کی بھی یہ ایک پہلی مثال ہے کہ جو ایک آفریدی نے دوسرے آفریدی کے ساتھ قائم کی ۔واضح رہے کہ اس سے قبل جب شاہین آفریدی نے پانچ وکٹیں لی تھیں تو شاہد آفریدی نے ان کی تعریف کی تھی ۔

ویڈیو دیکھیں

OUT! 19.3 Shaheen Afridi to Shahid Afridi

Watch ball by ball highlights at https://t.co/s71JGtYlyg#KKvLQ #HBLPSL #PSL2018 @_cricingif pic.twitter.com/fsUTJbnkYE