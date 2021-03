ماڈل و اداکارہ گوہر خان اپنے شوہر کی عمر اور اپنے حاملہ ہونے سے متعلق خبروں پر پھٹ پڑیں

ممبئی (مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کے معروف رئیلیٹی شو بگ باس سیزن سات کی فاتح اداکارہ و ماڈل گوہر خان شوہر کی عمر اور اپنے حاملہ ہونے سے متعلق خبروں پر پھٹ پڑیں۔ٹوئٹر پر جاری بیان میں گوہر خان نے بھارتی میڈیا کو کھری کھری سنائیں اور بھارتی میڈیا کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ‘ تمہارا دماغ خراب ہے اورحقائق بھی،12 سال چھوٹے ہونے کی خبر ہوئی پرانی لہٰذا کچھ لکھنے سے پہلے اپنے حقائق درست کریں‘۔

Tumhara dimaag kharaab hai ! Aur facts bhi . 12 saal chote waali galat news hui purani , so get ur facts right b4 typing ! I’ve just lost my dad so have some sensitivity towards ur baseless reports. @AsianetNewsHN . I am not pregnant, thank you very much ! ???? https://t.co/TB3242u5Fv