پشاور ہائیکورٹ کا ٹک ٹاک بند کرنے کا حکم ، پی ٹی اے  بھی میدان میں آگیا، انٹرنیٹ کمپنیوں کو حکم دے دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) کی جانب سے انٹرنیٹ سروس پرووائیڈرز کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ویڈیو ایپلی کیشن ٹک ٹاک کو بند کردیں۔

پشاور ہائیکورٹ کے ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کے حکم کے تناظر میں پی ٹی اے کی جانب سے انٹرنیٹ کمپنیوں کو ٹک ٹاک بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ’ پشاور ہائیکورٹ کے حکم کی روشنی میں پی ٹی اے نے سروس پرووائیڈرز کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ٹک ٹاک ایپ کی رسائی بلاک کردیں، آج ایک کیس کی سماعت کے دوران پشاور ہائیکورٹ نے ایپ بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔‘

خیال رہے کہ پشاور ہائیکورٹ نے جمعرات کو ٹک ٹاک بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس پشاور ہائیکورٹ قیصر رشید خان نے اپنے ریمارکس میں کہاکہ ٹک ٹاک ویڈیو ز سے معاشرے میں فحاشی پھیل رہی ہے، ایپلی کیشن پر اپ لوڈ ہونے والی ویڈیوز معاشرے کیلئے قابل قبول نہیں ۔

دوران سماعت چیف جسٹس نے ڈی جی پی ٹی اے سے استفسار کیا کہ ٹک ٹاک ایپ بند کرنے سے ان کو نقصان ہوگا؟ ڈی جی پی ٹی اے نے کہاکہ ٹک ٹاک عہدیداروں کو درخواست دی ہے لیکن مثبت جواب نہیں آیا۔ عدالت نے کہا جب تک عہدہ دار تعاون نہیں کرتے اس وقت ٹک ٹاک بند کی جائے۔

In respectful compliance to the orders of the Peshawar High Court, PTA has issued directions to the service providers to immediately block access to the TikTok App. During the hearing of a case today, the PHC has ordered for the blocking of App.