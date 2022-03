اے سی سی اے کا ''پاکستان لیڈرشپ کنورسیشن 2022'' کا اہتمام اے سی سی اے کا ''پاکستان لیڈرشپ کنورسیشن 2022'' کا اہتمام

اسلام آباد(پ ر) اے سی سی اے (دی ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس) پاکستان نے SEED وینچرز کے تعاون سے اپنی فلیگ شپ کانفرنسز پاکستان لیڈرشپ کنورسیشن (PLC 2022)کی افتتاحی تقریب کی اسلام آبادمیں کامیابی سے میزبانی کی۔PLC کا چوتھا ایڈیشن ''ہماری دنیا پر نظر ثانی: پاکستان کے لیے پائیدار ترقی'' کے تھیم پر مرکوز تھا جس کا مقصد ڈیجیٹل، پائیداری/ESG کی طاقت پر مبنی مکالمے کے لیے سرکردہ پالیسی سازوں، سوچ رکھنے والے رہنماؤں، کارپوریٹinfluencers،academia اور کاروباری آپریٹرز کو ایک ساتھ جمع کرنے، اخلاقیات اور مستقبل کے لیے تیار افرادی قوت کے بارے میں بات کرنا تھا۔اس تقریب کیمہمان خصوصیوفاقی وزیر برائے خزانہ اور ریونیوجناب شوکت ترین تھے جنہوں نے عوامی مالیاتی انتظام پر نظر ثانی کرنے اور وبائی امراض کے بعد حکومت بحالی کی قیادت کرنے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ،“COVID-19 میں صحت کا بحران تیزی سے عالمی معاشی بحران میں بدل گیا۔ عالمی وبائی امراض کے نتیجے میں پاکستان کو نمایاں نقصان اٹھانا پڑا، مسلسل ترقی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پاکستان اپنی کوششوں کو جامع اور پائیدار ترقی کی جانب مرکوز کر رہی ہے۔ زرعی شعبے میں پیداواری اور نمو صنعتی ترقی کا باعث بنے گی۔

اس مقصد کے لیے زرعی شعبے کی جدت اور ترقی ناگزیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ، ''پائیدار ترقی میں ایک اہم رکاوٹ درآمد/برآمد کا فرق ہے جسے حکومت آنے والے سالوں میں کم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت کی موجو دہ پالیسی آئی ٹی سیکٹر پر توجہ مرکوز کرتی ہے تاکہ برآمدات میں تیزی سے حصہ ڈالنے اور پاکستان کی ادائیگیوں کے توازن کو سپورٹ کرنے کی صلاحیت کو بروئے کار لایا جا سکے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی /وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے بھی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پائیدار ترقی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ''پاکستان ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے10 ممالک کی فہرست میں سرفہرست ہے۔ حکومت کا وژن موسمیاتی کارروائی کے لیے دو اہم ستونوں پر مرکوز ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت صاف توانائی کے استعمال کو فروغ دینے جیسے اقدامات اور سرمایہ کاری بھی جاری رکھے ہوئے ہے کیونکہ موسمیاتی خطرے کو نہ صرف ماحولیاتی عینک سے بلکہ اقتصادی عینک سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔پہلا سیشن جس کا عنوان تھا، Beyond the pandemic'' Roadmap to Pakistan's economic recovery''میں محمد اظفر احسن، وزیر مملکت اور چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان، اے سی سی اے کونسل ممبرعائلہ مجید، بانی اور سی ای اوPlanetiveسردار ابوبکر نے شرکت کی۔SEVP موبی لنک مائیکرو فنانس بینک بارکان سعید سی ای او ویزٹیک، حسن داؤد بٹ، سی ای او کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ، عابد قیوم سلہری، ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی اور نور العین ظفرہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ TMUC بھی بطور مہمان شامل ہوئے۔دوسرے سیشن میں QisstPay ''Putting the Global Digital Map~ Leapfrog in the future'' کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لییجاوید اقبال، CCO - STZA، پرویز عباسی، پروجیکٹ ڈائریکٹر نیشنل انکیوبیشن سینٹر اسلام آباد، اقصیٰ ستی، مارکیٹنگ ایگزیکٹو، ACCA پاکستان، ہارون احمد جان، ریجنل ہیڈ آف ممبر افیئرز ACCA اورمجیب ظہورMD - S&P گلوبلشامل تھے۔حارث محمود چوہدری، سی ای او یونیورسل سروس فنڈ، علی نصیر، چیف بزنس آفیسرجاز اورپروڈکٹس کے وائس پریزیڈنٹ یاسر خان بھی شریک تھے۔بانی اور چیئرمین دی ملینیم ایجوکیشن پاکستان ڈاکٹر فیصل مشتاق (TI) بھی اس تقریب میں شامل ہوئے اور مستقبل کے لیے تیار افرادی قوت کی طاقت پر بات کی۔ہیلن برانڈ او بی ای، چیف ایگزیکٹو اے سی سی اے گلوبل نے عملی طور پرPLC 2022 میں شمولیت اختیار کی اور پائیدار ترقی کے لیے اے سی سی اے کے تعاون اور مسلسل وابستگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، ''اے سی سی اے کے لیے بطور اکاؤنٹنٹ اور لیڈر یہ اچھے فیصلوں اور کاروباری حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے اور کاروبار میں اسکور کو برقرار رکھنے کے ایک نئے طریقے کے بارے میں ہے، کامیابی کی پیمائش کرنے اور قدر گننے کا ایک نیا طریقہ نچلی سطح پر مالیاتی اقدامات پر غور کرتا ہے۔ اس میں ماحول اور معاشرے پر اثرات شامل ہونے چاہئیں۔اے سی سی اے پاکستان کے سربراہ اسد حمید خان نے پاکستان کی ایک پائیدار معیشت کے راستے کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہا کرتے ہوئے کہا کہ، ''اے سی سی اے SDGs کے ساتھ پائیدار معاملات پر حکومتوں، پالیسی سازوں اور ریگولیٹرز کو مثبت طور پر متاثر کرنے اور پیشے کو ترقی دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اے سی سی اے اوراس کے اراکین ایک پائیدار پاکستان کے لیے جامع سماجی اور معاشی نمو کو آگے بڑھانے کے لیے اعلیٰ اثر والے ایکشن آئٹمز کو تلاش کرنے والی بات چیت لانے کے لیے فکری رہنماؤں کے ساتھ تعاون، تعاون اور یکجا کرتے رہتے ہیں۔ACCA نے اپنے نئے ممبران اور اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے شام کو ایک اور تقریب کا انعقاد بھی کیا جس کا عنوان تھا، ' 2022 کینئے اراکین اور اعلیٰ کامیابیوں کی تقریب ' اس تقریب میں ان کی کامیابیوں کا جشن منایا گیا جب وہ اپنے پیشہ ورانہ سفر کو جاری رکھتے ہوئے، ایک پائیدار پاکستان میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس تقریب میں پارلیمانی سیکرٹری وزارت خارجہعندلیب عباس نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ علاوہ ازیں صدراے سی سی اے گلوبل Orla Collins نے اپنے پیغام میں کہا، ''اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آنے والے سالوں میں زمین کی تزئین کس طرح بدلتی ہے - اور یہ بدل جائے گی - آپ جانتے ہیں کہ ACCA آپ کے ساتھ ہوگا۔ اے سی سی اے آپ کے لیے موجود رہے گا - وہ تمام مدد، مشورے اور تعاون پیش کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہو یا جو آپ چاہیں گے۔''2017 سے شروع ہونے والا، PLC اب ان تمام لوگوں کے لیے ایک اہم سالانہ تقریب بن گیا ہے جو اب تک ترقی پذیر کاروباری دنیا اور اکاؤنٹنسی کے پیشے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں۔ اس تقریب نے اہم اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک سپر کنیکٹر کے طور پر ACCA کے کردار کو بھی مضبوط کیا ہے۔یہ ایونٹ ACCA کے سوشل میڈیا پیجز پر 2 ملین سے زیادہ فالوورز کے ساتھ ساتھ ACCA کے عالمی سامعین کے ساتھ براہ راست نشر کیا گیا جس میں 233,000 ممبران اور 536,000 مستقبل کے ممبران شامل ہیں۔

