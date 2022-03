 پارلیمنٹ لاجز میں پولیس آپریشن کے دوران پاکستان مسلم لیگ ن کے سعد رفیق زخمی،  ویڈیو سامنے آگئی 

اسلام آباد(ویب ڈیسک) پارلیمنٹ لاجز میں پولیس آپریشن کے دوران پاکستان مسلم لیگ ن کے رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق کا پاؤں دروازہ لگنے سے زخمی ہو گیا۔

خواجہ سعد رفیق دیگر لیگی ارکان کے ہمراہ آپریشن کی خبر سن کر جے یو آئی کے رکن اسمبلی صلاح الدین ایوبی کے لاج پر پہنچے تھے اور اس دوران دھکمل پیل میں ان کے پاؤں پر چوٹ لگی۔

Very unfortunate that @ICT_Police entered inside the apartments of parliamentarians without warrants without female staff and PMLN member of National Assembly Kh Saad Rafique was injured inside his apartment. Interior Minister ⁦@ShiekhRasheed⁩ ordered this crackdown pic.twitter.com/0A7Fupk8Ti