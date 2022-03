عمران خان نے زیادہ بڑے وعدے کر لیے لیکن ان کی تکمیل کیلئے کتنا عرصہ چاہیے؟ شاہد آفریدی کا موقف آگیا

لندن (ویب ڈیسک) پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سٹار کھلاڑی شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے الیکشن سے قبل عوام سے زیادہ بڑے وعدے کرلئے تھے۔

کشمیر پریمئیر لیگ روڈ شو کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہوم ورک کر کے اور مخلص ٹیم کے ساتھ آنا چاہئے تھا۔سابق کپتان نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران بھائی نے کچھ نہیں کیا، بس ان کی ٹیم اپنے کاموں کے بارے میں بتا نہیں پا رہی، اور عمران خان کو وعدے پورے کرنے کیلئے 10 سے 15 سال چاہیے ہوں گے۔

سیاست میں آنے کے سوال پر آفریدی کا کہنا تھا کہ یہ بالکل نہیں کہوں گا، کہ کبھی سیاست میں نہیں آوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہوا تو یوٹرن نہ لگے۔

A pleasure meeting His Excellency Moazzam Ahmad Khan at the inauguration of Kashmir Premier League, Season 2. My best wishes for the upcoming event ???????? pic.twitter.com/NlKjW28WON