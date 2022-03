" کان پکڑ کر معافی مانگ لی اور نکل گئے، ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا" فواد چودھری بھی میدان میں آگئے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) فواد چودھری نے کہا ہے کہ جمعیت کے لوگوں نے کان پکڑ کر معافی مانگ لی اور نکل گئے، ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔

دنیا نیوز کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ سے جعلی دانشور پھر ظاہر ہوگئے جو بغض عمران میں جتھوں کی بھی حمایت سے باز نہیں آئے، ایک مخصوص مافیا اپنے مفادات کیلئے اکٹھا ہے۔

دوسری جانب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ حکومتی اراکین کو ہراساں کرنے کے لیے پارلیمانی لاجز پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے جے یو آئی کے جتھے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اسلام آباد پولیس تعریف کی مستحق ہے جس نے انہیں بے دخل کیا، اسے آئینی عمل ہی رہنے دیں، ڈرانے کی کوشش نہ کریں، یہ کام نہیں کرے گا، کیا فضل الرحمان دارالحکومت میں افراتفری پھیلا کر 22 مارچ کو ہونے والی اسلامی ممالک کی تنظیم کی کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟۔

Is Fazal trying to sabotage the Organisation of Islamic Countries conference scheduled for March 22 by trying to create chaos in the capital? He will not succeed but this is a reprehensible attempt and amounts to sabotaging the Kashmir cause