بھارتی فوج کا ایک اور ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ، امدادی کارروائیاں جاری 

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی آرمی کا چیتا ہیلی کاپٹر گریز سیکٹر کے علاقے باروم میں گر کر تباہ ہو گیا ۔

غیر ملکی نیوز ایجنسی اے این آئی نے بھارتی دفاعی ادارے کے حوالے سے بتایا کہ بھارتی ہیلی کاپٹر ”چیتا“جموں کشمیر کے گریز سیکٹر میں گر کر تباہ ہوا۔ سرچ اینڈ ریسکیو کا عملہ تباہ ہونیوالے ہیلی کاپٹر کے عملے کی تلاش کے لیے برفیلے علاقے میں پہنچ رہی ہیں۔

An Indian Army Cheetah helicopter has crashed in the Baraum area of Gurez sector of Jammu and Kashmir. The search parties of the security forces are reaching the snow-bound area for the rescue of the chopper crew. More details awaited: Defence officials pic.twitter.com/LMFunz5c0a