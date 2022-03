آسٹریلوی کرکٹر پاکستانی دا ل روٹی کے دیوانے ہو گئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی مارنوس لابوشین کو پاکستانی کھانے پسند آگئے، دال روٹی کی تصویر شیئر کر دی۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مارنوس لابوشین نے دال روٹی کی تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ دوپہر میں بھی یہی کھائیں گے، کیونکہ یہ بہت مزے کی ہے۔

آسٹریلین ٹیم 24 سالوں بعد پاکستان کے تاریخی دورے کے لیے اس وقت کراچی میں موجود ہے، اس سے پہلے وہ پنڈی میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں۔اس سے قبل آسٹریلوی کھلاڑی اسٹیو سمتھ کی جانب سے بار بی کیو کی سٹوری لگائی گئی کہ وہ یہاں کے کھانوں سے کس قدر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔

Daal and roti for lunch too. Delicious pic.twitter.com/w5KgimFo1N