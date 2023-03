کسی بھی مہذب ملک میں جھوٹ بولنے پر نگراں وزیراعلیٰ اور آئی جی پنجاب کو جیل بھجوا دیا جاتا: عمران خان

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ نگراں وزیراعلیٰ اور آئی جی پنجاب کو جھوٹ بولنے پر کسی بھی مہذب ملک میں جیل بھجوا دیا جاتا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی مہذب ملک میں ان دو بے شرم انسانوں نگران وزیراعلیٰ اور آئی جی پنجاب کو جھوٹ بولنے پر جیل بھیج دیا جاتا، انہوں نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ قوم کی اجتماعی دانش کی بھی توہین کی۔

عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ایسا تب ہوتا ہے جب خطرناک قسم کے نا اہل لوگوں نے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہو اور وہ دوسرے لوگوں کو اپنے جیسا ہی بے وقوف سمجھتے ہوں۔

In any civilised country, these two shameless people would have been jailed not just for lying so blatantly but for insulting the intelligence of our nation. This is what happens when the country is taken over by dangerous duffers who believe everyone is as dumb as them. pic.twitter.com/X1511Mlc8l