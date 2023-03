"مرتسم" کی وائرل شال کےکچھ سین ڈیلیٹ کیے گئے، "تیرے بن" مصنفہ نوران مخدوم کا انکشاف

کراچی(ویب ڈیسک)پاکستانی بلاک بسٹر ڈرامہ سیریل "تیرے بن" کو جہاں حال ہی میں اس کے " او ایس ٹی" کے گانے کو تبدیل کیا گیا وہی اس کے مرکزی کردار "مرتسم" کی شال کے بھی کچھ سین ڈیلیٹ کئے گئے۔

حال ہی میں تیرے بن ڈرامہ مصنفہ نوران مخدوم نے اپنے انٹرویو میں یہ انکشاف کرتے ہوئے " ڈرامہ "تیرے بن" کے مرکزی کرداروں میرب اور مرتسم کے حوالے سے کُھل کربات کی اور بتایا کہ "مرتسم یعنی وہاج علی کے شال والے تمام سینز انہوں نے خود ترتیب دے کر لکھے ہیں کیونکہ انہیں ایسے مرد بہت اچھے لگتے ہیں جو شال اُوڑھتے ہیں"۔ایسے ہی ایک سین کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ" مرتسم کی شال سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے تاہم ایک سین کو ڈرامے سے ڈیلیٹ کرنا پڑا جس میں مرتسم کی شال میرب کی آنکھ میں لگ جاتی ہے ، جس پر میرب مجبور ہوجاتی ہے کہ وہ مرتسم کی شال کو پکڑ کر اسے دور رکھنے کی التجا کرے"۔

lol the way he composes himself like he wasn't running all crazy and worried for her, lmao who are you clowning?????#TereBin pic.twitter.com/eJ82zJOnEX