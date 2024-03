مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:71

5 Scientific Secrets to Loosing

Fat Later in Life

Kellow کا کہنا ہے کہ

(1) ٹھیک ٹھاک خوراک لیں کبھی بھی 1200 کیلوریز روزانہ سے کم پر نہ جائیں۔ جب ہم بہت کم لحمیات لیتے ہیں تو جسم نسبتاً زیادہ مقدار میں Muscles کھو دیتا ہے۔ اس سے جسمانی میٹابولزم 45فیصد تک پیچھے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنی روز مرّہ خوراک میں لحمیات کا شامل کرنا ضروری ہے۔

(2) Hyman کا کہنا ہے کہ ”کھانا با قاعدگی سے کھائیں۔“ اس طرح سے خوراک کے تھرموجینک افیکٹ میں بڑھوتری آتی ہے اور Calorie-burning effect ظہور میں آتا ہے اور خوراک ہضم ہوتی ہے۔ نتیجتاً پھر یہ ”انرجی“ کی صورت دھار لیتی ہے۔ خوراک کے جُزو بدن بنانے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آپ تین Meals لیں اور 2دفعہ دن میں Snacks مثلاً پروٹین، مچھلی، چکن، پنیر، گری دار میوے اور دالیں جس سے 35 فیصد Post meal fat burn ہوسکتا ہے۔

(3) Have a "MUFA" per meal. Monosaturated Fatty Acids (MUFAS) are good fats

یہ اولیو آئل، نٹس اور ڈارک چاکلیٹ میں ملتا ہے۔ اِن کے باقاعدگی سے کھانے سے Type-2 Diabetes کا خدشہ کم ہوجاتا ہے اور پیٹ کی چربی بھی کم ہوجاتی ہے۔ یہ کہنا ہے Liz Vaccariello اور Cynthia Sass کا جو کتاب Flat Belly Diet کے مُصنّف ہیں۔

(4) بہت سی سٹڈیز میں بتا یا گیا ہے کہ جو صبح کے وقت پروٹین کھاتے ہیں۔ وہ دن میں 71 کیلوریز مزید برن کرتے ہیں۔ اس طرح سال میں 3 کلو وزن کم ہوجاتا ہے۔

(5) حرکت میں برکت ہے…… امریکہ کے میو کلینک میں کی گئی تحقیق کے مطابق سب سے اعلیٰ اور مضبوط فیکٹر موٹے اور سلم لوگوں میں Non-Exercise Activity Thermogenesis (NEAT) ہے۔ وہ یہ کہ موٹے لوگ تو کام کرتے ایک ہی جگہ پر جمے رہتے ہیں جبکہ ”سلم“ لوگ (1) وہ فون آنے پر بھی کھڑے ہوجاتے ہیں اور حرکت میں ہی کال کا جواب دیتے ہیں۔ (2) وہ بس سٹاپ پر کھڑے پاؤں کو جھٹکتے رہتے ہیں یا اِدھر اُدھر چہل قدمی کرتے رہتے ہیں۔

عبداللہ کا بیٹا

بروز ہفتہ انکل عباس کے بیٹے عبداللہ کے نومود بیٹے کو دیکھنے ہم شام کو ئی 6-1/2بجے روانہ ہوئے ذیلی سڑکوں سے ہوتے ہوئے ”ہائی وے“ پر گاڑی ڈال دی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ڈیڑھ گھنٹے میں ہم عائشہ اور ہارون کے گھر میں تھے۔ وہاں تقریباً سبھی لوگ پہنچ چکے تھے۔ ان میں عمران اینڈ فیملی انکل عباس کی باقی تینوں بیٹیوں کے ساتھ اُن کے شوہر جن میں سے ایک پاکستانی جو یہاں پڑھنے آیا تو یہاں کا ہی ہو کر رہ گیا۔ دوسرے 2 لڑکے یہاں کے نو مسلم گورے۔ ایک ٹیچر ہے اور دوسراآئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہے۔

مغرب کی نماز با جماعت وہاں گھر میں ادا کی گئی اور پھر کھانا کُھل گیا۔ کھانے میں بریانی،2 قسم کے سالن، آلوؤں کی ڈش، سلاد، دہی بھلّے، دال ماش، چٹنی اور روٹیاں وغیرہ سب نے اپنے اپنے پیٹ کی تنابیں کسیں اور پھر میٹھے میں کیک 2 قسم کے تھے۔

اِس دوران فرانس میں دہشت گردوں کی طرف سے ہونے والے حملوں کا تذکرہ ہوتا رہا۔ اور کچھ پاکستانی سیاست پر تبصرہ بھی ہوا۔ نوازشریف، آصف علی زرداری، عمران خان اور شہباز شریف کا خاص طور پر ذکر ہوا۔

سب سے زیادہ سرگرمی عبدادللہ نے دکھائی وہ اپنے نومود برخودار کو بار بار لاتا۔ پیار کرتا اور اِسی طرح لئے پھرتا رہا۔ واپسی 9 بجے کے قریب ہوئی بادل اب گہرے ہو چکے تھے۔ موٹر وے سے ہوتے ہوئے واپس ہوئے راستے میں وقفے وقفے سے بارش بھی ہوتی رہی۔ رات 11 بجے گھر پہنچے اور جلدی ہی سو گئے۔(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)