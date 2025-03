مصنف:شہزاد احمد حمید

قسط:105

are you tired

کالج کی ابتداء میں ہی ہونے والے ایک واقعہ نے مجھ پر گہرا اثر کیا۔ ایک روز میں آڈیٹو ریم کی کھڑکی میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ میرا ابھی کالج میں کوئی دوست نہ تھا۔ مجھے سامنے سے پرنسپل ڈاکٹر انوار برکت آتے دکھائی دئیے۔ انہوں نے کمال گرے رنگ کا”combination“ پر میرون کلر کی ٹائی لگا رکھی تھی۔ وہ میرے قریب آئے نہ جانے میں کیوں اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو سکا۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر بولے؛" gentleman i think you are tired." "۔ میں شرمندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور بولا؛ "sorry sir۔

کہنے لگے؛ " when you see an older or a senior person or your teacher, just stand up and keep standing untill he leaves or sits."

یہ درس میں آج تک نہیں بھولا۔اس دور کے استاد صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ وہ چلتی پھرتی تربیت گاہیں تھیں۔اب استاد تو ہیں لیکن شاید وہ تربیت گاہیں نہیں رہی ہیں۔ میں زندگی بھر اس درس پر قائم رہا اور کوئی بھی عمر میں بڑا شخص میرے پاس آیا تو میں اسے کھڑا ہو کر ہی ملا۔ دوسرا میں نے کبھی بھی اپنے ماتحت، دفتر کے چپراسی، خاکروب وغیرہ سے ہاتھ ملانے میں عار محسوس نہیں کی اور نہ ہی شرمایا گو اکثر نائب قاصد اور خاکروب مجھ سے ہاتھ ملاتے جھجک محسوس کرتے تھے۔ نوکری میں بھی میں نے یہ 2اصول ہمیشہ اپنائے رکھے۔

حضرت علیؒ کا فرمان ہے؛

”تکبر سے دور رہنا چاہتے ہو تو غریب لوگوں سے مصافحہ کی عادت اپناؤ۔“

میرے اسسٹنٹ چوہدری نور احمد صاحب(اللہ انہیں جنت نصیب کرے آمین۔) دفتر آتے تومیں ہمیشہ انہیں کھڑا ہو کر ہی ملتا۔وہ کہتے سر! شرمندہ نہ کیا کریں۔“ میرا جواب ہوتا؛ ”چوہدری صاحب! عمر میں آپ بڑے ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں اٹھ کر آپ سے ملوں۔“ وہ اپنے بچوں کی طرح مجھ سے پیار کرتے تھے۔ عمر اور احمد کو اپنے پوتے سمجھتے۔ کئی بار ان کے لیے کھلونے لے لاتے۔ وہ شاندار انسان تھے۔ علاقے میں بڑے بااثر اور سمجھ دار۔5وقت کے نمازی۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ایسے روئیے سے بڑا فرق پڑتا۔ دفتری ماحول بڑا پرسکون رہتا تھا اور ہر کوئی خود کو اہم سمجھتا تھا۔آپ کو دل و جان سے چاہتا تھا۔

میری انگریزی؛

کالج میں پہلی بار انگریزی بولی تو خوب استاد اور یاروں کا مذاق بنا۔یہ واقعہ بھی سن لیں۔

کالج میں میرے مضامین ریاضی، شماریات اور معاشیات تھے۔ شماریات میں میں بہت اچھا بلکہ بہت ہی اچھا تھا۔ معاشیات میں ٹھیک تھا جبکہ ریاضی میں ابا جی کی طرح کمزور۔شماریات کے کسی ٹیسٹ میں کوئی بھی مجھ سے کبھی بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ میں اپنی کلاس میں واحد لڑکا تھا جو اردو میڈیم سکول سے آیا تھا میں ناشتے میں پراٹھے کھانے والا بھی واحد لڑکا تھا باقی تو ڈبل روٹی کھانے والے تھے۔ میرے سبھی کلاس فیلوز یا تو سینٹ انتھونی یاڈان باسکو، یا ایچی سن کالج سے آئے تھے۔ سبھی انگریزی بول سکتے تھے جبکہ مجھے انگریزی بولنے میں جھجک محسوسں ہوتی تھی یا شاید بولنی ہی نہیں آتی تھی۔(جاری ہے)

