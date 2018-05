سونم کپور کے بعدنیہا دھوپیا بھی پیا دیس سدھار گئیں، دولہا دلہن نے کیسے خبر بریک کی؟

ممبئی(مانیٹرنگ ڈیسک)نامور بالی ووڈاداکارہ سونم کپور کی شادی کے دوروز بعد ہی اداکارہ و میزبان نیہا دھوپیا بھی پیا دیس سدھار گئیں۔بالی ووڈ میں ان دنوں شادیوں کا سیزن چل رہاہے، پہلے انوشکا شرما اور ویرات کوہلی شادی کے بندھن میں بندھے,بعدازاں دوروز قبل اداکارہ سونم کپور بھی آنند آہوجا کی ہوگئیں اور اب اداکارہ نیہا دھوپیا بھی خاموشی سے پیادیس سدھار گئیں۔ جس کی اطلاع جوڑے نے خود اپنے انسٹاگرام پرشادی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دی۔

نیہا دھوپیا نے انسٹاگرام پراپنی شادی کے فیصلے کو زندگی کا بہترین فیصلہ قراردیتے ہوئے لکھا کہ میں اپنے بہترین دوست کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئی ہوں۔

Best decision of my life.. today, I married my best friend. Hello there, husband! @Imangadbedi ❤️ pic.twitter.com/a2ePsaXUNN