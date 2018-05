آئی سی بی سی اور پی بی اے کا بزنس پروموشن سیشن کاانعقاد

کراچی (پ ر) دی انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا (ICBC) اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن (PBA) نے مشترکہ طور پر مقامی اقتصادی تجارت اور سرمایہ کاری میں RMB کے استعمال کو فروغ دینے کے لئے ایک آگاہی اجلاس منعقد کیا۔اس سیشن کا عنوان تھا "RMB Business Promotion to facilitate trade between China and Pakistan," یعنی ’’چین اور پاکستان کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لئے RMB کاروباری فروغ‘‘، سیشن کا بنیادی مقصد پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کو چینی بینکنگ سسٹم کے ساتھ چینی کرنسی (RMB) میں تجارت کے اہم عناصر کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ICBC کے سی ای او Chen نے کہا،’’ICBC نے پاکستانی مارکیٹ کو بہت اہمیت دی ہے۔ICBC کراچی برانچ مئی ، 2011ء میں قائم ہوئی ۔یہ بینک سرِ فہرست مارکیٹ میکر بننے کے علاوہ، پاکستان کی مذکورہ برانچ کے ذریعے برانچ موڈ میں کام کرنے والا سرِ فہرست غیر ملکی بینک ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ RBM کلیئرنگ بینک بھی ہے۔ اپنے قیام کے بعد سے،ICBC کراچی برانچ اپنے مقامی ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لئے پرعزم ہے۔ ICBC گروپ کی سروس کے نیٹ ورک اور کاروباری فوائد کے حصول کے لئے ICBC کراچی برانچ چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے لئے اعلیٰ معیار کی جامع مالیاتی خدمات فراہم کرتی ہے اور مقامی اقتصادی اور سماجی ترقی میں معاون ہے۔

