”جب میں چوتھی کلاس میں پڑھتی تھی تو میری خاتون ٹیچر مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور میری قمیض اٹھا کر۔۔۔“ شیریں مزاری کی بیٹی نے اپنے ساتھ پیش آنے والا انتہائی شرمناک واقعہ بیان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) تحریک انصاف کی مرکزی رہنما شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان زینب حاضر مزاری نے بتایا ہے کہ جب وہ چوتھی کلاس میں پڑھتی تھیں تو انہیں ایک خاتون ٹیچر کی جانب سے ہراساں کیا گیا۔

ٹوئٹر پر ایمان مزاری نے بتایا کہ ان کے والدین نے گھر میں کبھی بھی کسی مرد کو ملازم نہیں رکھا یہاں تک کہ انہیں قرآن پاک سیکھنے کیلئے بھی ایک خاتون معلمہ کے پاس بھیجا گیا، جب بھی کسی قسم کی ہوم ٹیوشن ہوتی تو ان کے والد اس وقت تک کمرے میں بیٹھے رہتے جب تک پڑھائی ختم نہ ہوجاتی ، ’میں اور میرا بھائی جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے تو والدین ہمیشہ ہمارے ساتھ جاتے تھے لیکن اس کے باوجود جب میں چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی تو میرے پرائیویٹ سکول میں انگریزی کے مضمون کی خاتون استاد مجھے ایک خالی کلاس روم میں لے گئیں اور کہا کہ اپنی شرٹ اٹھاﺅ تاکہ چکن پاکس دیکھے جا سکیں‘۔

My parents never kept male help in our home. Even to learn the Quran, I was sent to a lady tutor. Everytime I had any sort of tuition, my father would enter & leave the room at regular intervals. My parents had the talk w/ my brother & I. DESPITE ALL THIS, (1) — ایمان زینب (@ImaanZHazir) January 13, 2018

” میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کے سکیورٹی اداروں کے اتنی خلاف کیسے ہوگئی، ایک دفعہ میں نے ان کے۔۔۔“شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، ”حملہ“ کردیا

’ٹیچر نے کہا کہ جب کلاس میں واپس جاﺅ تو کوئی پوچھے تو بتانا کہ ہوم ورک نہ کرنے پر سزا ملی تھی۔‘

In my PRIVATE school,my 4th grade FEMALE English teacher took me 2 an empty classroom,told me 2 lift up my shirt so she could check 4 chicken pox,out of the blue.She said when we got back 2 class,if any1 asks where I was I shd tell them I was in trouble 4 nt doing my homework (2) — ایمان زینب (@ImaanZHazir) January 13, 2018

ایمان مزاری نے کہا کہ ٹیچر کے رویے کی وجہ سے انہیں اس دن بہت ہی عجیب محسوس ہوا، جب وہ گھر واپس گئیں تو انہوں نے والدین کے ساتھ ناراض رویہ اپنایا جس پر انہوں نے بار بار برے رویے کی وجہ پوچھی لیکن میں نے وہ واقعہ انہیں کبھی بھی نہیں بتایا بلکہ آج سے 2 سال پہلے انہیں بتایا۔