صوبہ سند ھ کو کیسے آگے لے کر بڑھنا ہے کل جلسے میں بتاﺅں گا:عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ہم سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں کے لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح صوبے کو ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے اور کراچی جو پاکستان کا معاشی حب ہے، اس شہر کو کیسے دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں

سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر ایک ویڈیو پیغام میں پی ٹی آئی چیرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کی روشنیاں کیسے بحال ہوں گی؟ ان کا کہنا ہے کہ عوام جلسے میں زیاہ سے زیادہ شرکت کریں۔انہوں نے کہا کہ جلسہ کل12مئی بروز ہفتہ بمقام اتوار بازار گراونڈ، نزد الہٰ دین پارک راشد منہاس روڈ پر منعقد کیا جائے گا۔

انہوں نے عوام سے ا پیل ہے کہ وہ کل بڑی تعداد میں جلسے میں شرکت کریں۔

...ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Chairman @ImranKhanPTI Special Message for PTI Jalsa in Karachi on 12th May 2018 #KarachiRisesWithPTI pic.twitter.com/lje0r7G7su