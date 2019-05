ونڈو کلینر کا مذاق اڑانے والی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اداکارہ صبور علی کا موقف بھی سامنے آگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکارہ صبور علی نے ونڈو کلینر کا مذاق اڑانے والی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معافی مانگ لی۔

صبور علی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے اپنے ساتھ اس شخص کو بھی بٹھا رکھا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہی تھیں۔ اداکارہ نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوسکتا کہ ہم کسی کی دل آزادی کریں، اگر ہماری ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں، معاف کرنا سیکھیں۔

صبور علی نے اپنے بیان میں کہا کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوجاتا، ہم احسان بھائی کو اپنے ساتھ سکرین پر لائے ہیں تاکہ تمام معاملات کی وضاحت ہوجائے۔ ’ تمام معاملے کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ دل آزاری ہوئی ہے تو وہ احسان بھائی ہیں اور میں ان سے معافی مانگتی ہوں‘۔

صبور علی نے کہا کہ انہوں نے ایک ایسا مذاق کیا جو انہیں کسی طور نہیں کرناچاہیے تھا اس لیے وہ ان سب لوگوں سے معافی چاہتی ہیں جن کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ’ زندگی سیکھنے کا نام ہے اور میں اپنے تجربات سے سیکھتی ہوں‘۔

خیال رہے کہ اداکارہ صبور علی اور صحیفہ جبار خٹک کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ایک ونڈو کلینر کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ ونڈو کلینر کے طور پر کام کرنے والا احسان شیخ درحقیقت ان کے پراجیکٹ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے۔

I wanted to apologise to them for a joke l shouldn't have cracked under any circumstance. Life is a learning curve & Ilearnt through my own experience. (2/2) pic.twitter.com/iM3KQ1TtXC