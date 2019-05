اداکارہ صبور علی اور صحیفہ جبار خٹک کے مذاق کا نشانہ بننے والا ونڈو کلینر بھی میدان میں آگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں اداکارہ صبور علی اور صحیفہ جبار خٹک کے مذاق کا نشانہ بننے والے ونڈو کلینر کا موقف بھی سامنے آگیا۔

اداکارہ صبور علی نے انسٹاگرام پر سٹوری شیئر کی تھی جس میں وہ ساتھی اداکارہ صحیفہ جبار خٹک کے ساتھ مل کر اپنے سیٹ پر کام کرنے والے ونڈو کلینر کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد صبور علی ، صحیفہ جبار خٹک اور ونڈو کلینر (اسسٹنٹ ڈائریکٹر احسان شیخ ) نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔

احسان شیخ نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہم ایک پراجیکٹ کر رہے ہیں جس میں فیملی کی طرح کام کر رہے ہیں ہمارا کام ہی لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کرنا ہے اور جب تک ہم خود تفریح نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے انٹرٹین کرسکیں گے۔ ہم لوگ بچوں کی طرح شرارتیں کرکے کام کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تفریح فراہم کرسکیں۔

احسان شیخ (وائرل ویڈیو کا ونڈو کلینر ) نے کہا کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی اس کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، وہ ایک مذاق تھا جسے کچھ لوگوں نے منفی رنگ دے دیا لیکن درحقیقت ایسا کچھ نہیں تھا، ہم لوگ فیملی کی طرح ایک ساتھ ہیں اور آنے والے وقت میں بھی ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔

No one has ever become smaller by rendering an apology - I had to bring Ehsaan Bhai on the screen to share our story so we did. All the people who felt hurt, upset or angry were rightful & I wanted to apologise to them for a joke l shouldn't have cracked under any circumstance. pic.twitter.com/tgszOE4m4U