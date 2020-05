" میرا بیٹا بہت خوش ہے کہ اب وہ کرکٹ اور فٹ بال کھیل سکتا ہے لیکن صرف میرے ساتھ ...

لندن (ویب ڈیسک) وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بہت خوش ہے کہ اب وہ کرکٹ اور فٹبال کھیل سکتا ہے۔واضح رہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ ’عالمی وبا کی صورتحال میں عوام اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔‘

My son is very relieved he can now play football & cricket... but only with me.

وزیر اعظم کے بیان پر طنزاً ٹوئٹ کرتے ہوئے جمائما کا کہنا تھا کہ ’ان کا بیٹا یہ سن کر بہت خوش ہے کہ وہ کرکٹ اور فٹبال کھیل سکتا ہے، لیکن صرف میرے ساتھ۔‘

جمائما کے اس ٹوئٹ کے ردعمل میں انہیں بچے کا ضرورت سے زیادہ تحفظ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا جس پر انہوں نے وضاحت پیش کی کہ یہ محض ایک مذاق تھا۔

