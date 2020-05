معروف بھارتی رائٹر جاوید اختر کا ’اذان‘کے خلاف بیان

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی فلم انڈسٹری سے وابستہ مشہور رائٹر جاوید اختر نے اسلامی تعلیمات کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کیا، ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ”50 برسوں سے بھارت میں لاو¿ڈ اسپیکر پر آذان حرام تھی، لیکن پھر اسے حلال قرار دیدیا گیا، اور اب اس کا کوئی اختتام نہیں ہے”۔جاوید اختر نے مزید کہا کہ لیکن اس کا کوئی اختتام ہونا چاہیے، آذان ٹھیک ہے مگرلاو¿ڈ اسپیکر پر دینے سے بہت سے لوگوں کے آرام میں خلل کا باعث بنتی ہے، مجھے امید ہے کہ کم از کم اس بار تو وہ لوگ یہ خود یہ کریں گے۔

In India for almost 50 yrs Azaan on the loud speak was HARAAM Then it became HaLAAL n so halaal that there is no end to it but there should be an end to it Azaan is fine but loud speaker does cause of discomfort for others I hope that atleast this time they will do it themselves