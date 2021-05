اسرائیلی فوج کا مسجد اقصیٰ پر حملہ، اشنا شاہ میڈیا اور دنیا پر برس پڑیں

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کی معروف اداکارہ اشنا شاہ نے بھی بیت المقدس میں جاری کشیدہ صورتحال اور فلسطینیوں پر جاری مظالم کے باوجود میڈیا سمیت دنیا بھر کی خاموشی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اشنا شاہ کی جانب سے ایک ٹوئٹ کے ذریعے فلسطینیوں پر جاری ظلم وستم پر میڈیا سمیت دنیا بھر کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔

اداکارہ نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ غیر قانونی اسرائیلی آبادکاری کے علاوہ میڈیا اور دنیا نے فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے۔اشناشاہ نے مزید لکھا کہ یہ لمبا باب (مسجد الاقصیٰ پر حملہ) تاریخ کا شرمناک واقعہ ہوگا۔

Apart from the illegal Israeli settlements, the media, the world has wronged Palestine. This long chapter will go in history as a shameful one.