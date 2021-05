’اسرائیل کا بچوں اور نہتے سویلین کو نشانہ بنانا بد ترین دہشت گردی ہے ‘ نواز شریف بھی میدان میں آگئے

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )فلسطین پر اسرائیل کے فضائی حملوں سے بچوں سمیت کئی افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں اس پر دنیا بھر میں بحث جاری ہے ۔اس حوالے سے سابق وزیراعظم نواز شریف کا بیان بھی سامنے آگیا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی حالت زار پر دنیا بہت لمبے عرصے سے غفلت برتی رہی ہے۔ ان کا کہنا تھاکہ اسرائیل کی جانب سے بچوں اور غیر مسلح شہریوں کو نشانہ بنانابد ترین دہشت گردی ہے۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ میں مسجد اقصیٰ اور غزہ میں اس بربریت کی شدید مذمت کرتا ہوں،یہ مناظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا ہے ،دنیا کہ اس معاملے پر فوری ایکشن لینا چاہیے ۔

The world has been criminally negligent to the plight of Palestinians for too long. Israel targeting children & unarmed civilians is terrorism at its worst. I strongly condemn this brutality in Al Aqsa Mosque & Gaza. My heart goes out to the victims. The world must act & act NOW pic.twitter.com/wR5NHgvRZI