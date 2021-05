اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جارحیت فلسطینی بچوں پر مظالم، ملالہ یوسفزئی بھی بول پڑیں

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نےمقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی بچوں پر مظالم کے خلاف عالمی برادری سے فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔

مقبوضہ بیت المقدس پر اسرائیلی حملے پر عالمی ادارے یونیسیف کی رپورٹ پر ملالہ یوسف زئی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں کہاہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں خصوصی طورپربچوں کیخلاف تشدد ناقابل برداشت ہے، طویل تنازع نے بہت سے بچوں کی زندگیاں اور ان کے مستقبل چھین لیے ہیں۔ملالہ یوسفزئی نے مطالبہ کیا کہ فلسطینی بچوں پر مظالم کیخلاف عالمی رہنما فوری طورپراقدامات کریں، بچوں،شہریوں کو تحفظ دیے بغیر بغیر امن ممکن نہیں ہے۔

The violence in Jerusalem – especially against children – is unbearable. This long conflict has cost many children their lives and their futures. Leaders must act immediately – there is no peace when children and civilians are not safe. #AlAqsa https://t.co/bLv3XyA1OV