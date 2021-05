اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )صوبہ خیبرپختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے مقامی علماءنے چاند نظر آنے کا دعویٰ کردیا۔شمالی وزیرستان سے قومی اسمبلی کے رکن محسن داوڑ نے مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بتا یا ہے کہ شمالی وزیر ستان کے علاقے حیدر خیل سے چاند دیکھنے کی 20شہادتیں موصول ہوئی ہیں ، کل وزیرستان میں عید منائی جائے گی۔

Eid moon sighted by about 20 people in Haider Khel,North Waziristan. As we celebrate Eid tomorrow, our thoughts and prayers will be with the families of missing persons, of those who’ve been killed extra judicially and by terrorists and we will be praying for peace in the region.