وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیلی فورس کے ہاتھوں قتل ہونیوالی خاتون صحافی کے قتل کی مذمت کر دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم شہباز شریف نے اسرائیلی فورس کے ہاتھوں قتل ہونے والی الجزیرہ کی صحافی شیریں ابو الخیل کے قتل کی مذمت کر دی ۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ "اسرائیل فورس نے بڑا ظلم کیا، اسرائیل اور بھارت کی طرف سے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں مظلوم لوگوں کی آواز کو خاموش کرنا سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔"

Strongly condemn the assassination of respected Al-Jazeera journalist, Shireen Abu Akleh, at the hands of Israeli forces. Silencing voices of those who tell stories of oppressed people is part of a deliberate strategy employed by Israel & India in Palestine & Occupied Kashmir.