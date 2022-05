"اگر نواز شریف پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں تو انہیں واپس آنا ہوگا، ایک ملک میں دو وزیر اعظم نہیں ہوسکتے" طلعت حسین کھل کر بول پڑے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن طلعت حسین کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف ہی پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں تو انہیں وطن واپس آنا ہوگا۔

وزیر اعظم شہباز شریف کے لندن جانے کے حوالے سے اپنے رد عمل میں طلعت حسین نے کہا کہ اگر نواز شریف پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں تو انہیں پاکستان واپس آنا ہوگا، اگر اسحاق ڈار معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی پاکستان واپس آنا ہوگا، یہ نہیں ہوسکتا کہ وہ لندن میں بیٹھ کر حکومت کو کٹھ پتلی کی طرح چلائیں۔

طلعت حسین کا مزید کہنا تھا کہ ایک وقت میں دو وزیر اعظم، دو وزرائے خزانہ اور دو وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہوسکتے ، یہ مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ حکومت کو ایک مذاق میں تبدیل کر دیتا ہے۔</p

If Nawaz Sharif wants to run Pakistan, he has to come to Pakistan. If Ishaq Dar wants to fix the economy he has to come to Pakistan. They cant puppeteer the govt from London. You cant have 2 PMs, 2 finance ministers and 2 PM houses. It is unviable; reduces government to a joke.