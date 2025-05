پاک بھارت جنگ بندی، امریکی صدر کے صاحبزادے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کا پیغام بھی آگیا

واشنگٹن (ویب ڈیسک) کئی روز کی کشیدگی کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہوگیا ہے جس کا ابتدائی اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا جس کے بعد دونوں ممالک کے حکام کے بیانات بھی سامنےآئے، اب امریکی صدر کے صاحبزادے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کابیان سامنے آگیا۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اپنے بیان میں ٹرمپ جونیئر نے لکھا کہ "سمجھ دار لوگ بیٹھے ہیں اور امریکہ کی وجہ سے دنیا پہلے سے زیادہ محفوظ ہے"۔

انہوں نے ساتھ ہی وہ ویڈیو بھی شیئر کردی جس میں امریکی ٹی وی چینل سی این این کے نمائندے نک رابرٹسن بتا رہے ہیں کہ بھارت نے جنگ بندی کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا۔

The adults are back in charge and the world is safer because of it ???????????????????????? https://t.co/mCxoUhXl3O