"یہاں عجیب خاموشی ہے" جنگ بندی سے پہلے اور بعد میں بھارتی میڈیا کی ٹون میں کیا فرق پڑا؟ انٹرنیٹ صارفین بھی حیران پریشان

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان کے ہاتھوں رسوائی اور جنگ بندی کے بعد بھارتی عوام اپنی حکومت اور میڈیا پر بھی سیخ پا دکھائی دیئے اور سوشل میڈیا پر بھی سوالات اٹھانا شروع کردیئے ہیں۔

سدھارتھ نے لکھا کہ "عجیب خاموشی ہے اور یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا"

انہوں نے اپنے موقف کے حق میں تفصیلات شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ " آج تک اور زی نیوز جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور ڈرون دیکھنے کی خبریں دے رہے تھے۔ پھر ایک وقفہ آیا… اور جب وہ واپس آئے تو ان کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔

ارنب گوسوامی ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے ، ایک وقفے کے بعد، وہ پرسکون اور نپے تلے الفاظ کیساتھ واپس آئے، کیا اسے پیچھے ہٹنے کو کہا گیا تھا؟

عمر عبداللہ نے سری نگر میں زور دار دھماکوں کاٹویٹ کیااور پھر خاموش ہو گئے۔ جموں سے پنجاب تک دھماکوں اور ڈرون طیاروں کا ٹوئٹر پر سیلاب تھا اور حکومت نے بھی کہا کہ پاکستان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔

لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کا مطلب جنگ ہے"؟

تو پھر اچانک خاموشی کیوں چھا گئی؟

وزیراعظم کی طرف سے کوئی بیان نہیں، امیت شاہ کی طرف سے کوئی لفظ نہیں اورراج ناتھ سنگھ کی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں۔

یہ بھی ٹرمپ کی مداخلت کی ایک اور کہانی کی طرح محسوس نہیں ہوتا ہے، 12سٹریٹجک ایئر بیسز پر جھگڑے کے بعد آپ کو کوما میں نہیں جانا چاہیے؟ حکومت ہمیں کیا نہیں بتا رہی؟ وہ کیا نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے لوگ جانیں؟

There’s a strange silence and it doesn’t feel right.



▪️Aaj Tak and Zee News were reporting ceasefire violations and drone sightings.Then came a break… and when they returned, their tone had completely changed.



▪️Arnab Goswami was slamming Trump on air.

