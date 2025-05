نور خان ایئربیس کو حملے میں نقصان پہنچانے کا بھارتی دعویٰ لیکن دراصل اب کیا صورتحال ہے؟ جانیے

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)راولپنڈی میں نور خان ایئربیس پر حملے کے بعد بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جارہا تھا کہ ایئر بیس کو تباہ کردیا گیا ہے لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ اس عمارت کے صرف ایک حصے کو جزوی نقصان پہنچا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ " چینی سٹیلائٹ نور خان ایئر بیس کے اوپر سے گزری ہے ، ایئر بیس ابھی بھی مکمل طورپر فعال ہے ، بھارتی ھملوں سے صرف عمارت کے ایک حصے اور ویئر ہاؤس کی چھت کو جزوی نقصان پہنچا ہے جبکہ انڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایئر بیس کو تباہ کردیا ہے۔

شیئر ہونے والی تصاویر میں بھی واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے کہ طیارے بھی موجود ہیں۔

Chinese satellite passes over the Nur Khan airbase in Pakistan.



The air base is still fully operation, Indian attacks only damaged part of a building and the roof of a warehouse slightly.



This is what India calls "neutralized and decimated".????