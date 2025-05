چین کے نئے لڑاکہ طیاروں کی فوٹیج لیک ہو گئی ، دیکھ کر ہی دشمنوں کی نیندیں اڑ جائیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)کسی بھی طرح کی جنگ کے لیے ایک جنگی حربہ جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے اسے 'سرپرائز فیکٹر، کہا جاتا ہے کہ آپ کے دشمن پر جب حملہ ہو تو پہلے وہ ہکا بکا رہ جائے اور اسے صورتحال کو سمجھنے اور رد عمل دینے میں وقت د رکار ہو ۔ اگر ہم پاک بھارت جنگ کی بات کریں تو اس میں بھارت کے لیے چینی ساختہ 'جے 10سی، ایک بڑا سرپرائز فیکٹر ثابت ہوئے اور پاکستان نے پاکستان کے رافیل طیارے سمیت پانچ جنگی جہاز مار گرائے ۔

اگر ہم چین کی جنگی حکمت عملی اور چینی فوجی ساز و سامان کی بات کریں تو اس بارے میں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ چین اپنی اسٹریٹیجک ٹیکنالوجی کو ہمیشہ خفیہ رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے دشمن کو بڑا سرپرائز دے سکے ۔ اب سوشل میڈ یا پر چین کے تین انجنوں والے خفیہ J-36 اسٹیلتھ فائٹر کی نئی ویڈیو منظرِ عام پر آ گئی ہے — جس میں اسے ایک ہائی وے کے اوپر کم بلندی پر پرواز کرتے اور بھاری لینڈنگ گئیر کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں "ڈورسل DSI انٹیک" اور افواہوں کے مطابق "سپلنٹر کیمو" بھی شامل ہے۔یہ ویڈیو چینگدو ایئرکرافٹ کارپوریشن کے ایئرفیلڈ کے قریب ایک ہائی وے پر فلمائی گئی ہے، اور اب تک کی اس طیارے کی سب سے واضح جھلک پیش کرتی ہے۔ممکنہ طور پر یہ ایک پائلٹ پر مشتمل طیارہ ہے، اگرچہ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق اس میں "سائیڈ بائی سائیڈ" کاک پٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں جڑواں "رڈر وونز" (ruddervons) شامل ہیں جو پرواز کے دوران کھل کر پھیل جاتے ہیں۔

