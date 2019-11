سچن ٹنڈولکر سپائڈر مین بن گئے، انڈیا میں ملنے والی نئی قسم کی مکڑی کا نام سچن ٹنڈولکر رکھ دیا گیا

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں ملنے والی نئی قسم کی مکڑی کا نام کرکٹ کے عظیم ترین بلے باز سچن ٹنڈولکر کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔

ٹائمز آف انڈیا کے مطابق دھرو پرجاتی نامی نوجوان نے اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے دوران 2 نئی قسم کی مکڑیاں دریافت کی ہیں۔ جب دریافت شدہ نئی مکڑیوں کو نام دینے کی باری آئی تو ریسرچ سکالر نے ان میں سے ایک کو اپنے پسندیدہ کرکٹر سچن ٹنڈولکر کا نام دے دیا۔

Finally it is published after long waiting period!!

Two new jumping spiders from India!

First one is Marengo sachintendulkar named after my favourite cricketer, Master Blaster @sachin_rt (The God of Cricket). pic.twitter.com/aIXBGe05qz