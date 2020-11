زمبابوے کو ٹی 20 سیریز میں کلین سویپ کے باوجود بابراعظم کو کس چیز کی کمی محسوس ہوئی؟ 

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ون ڈے اور ٹی 20 ٹیم کے کپتان بابراعظم نے کہا ہے کہ زمبابوے کیخلاف میچز میں گراﺅنڈ میں ایک مرتبہ پھر پاکستانی شائقین کی کمی محسوس کی۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بابر اعظم نے ٹی 20سیریز میں کلین سوئپ کے بعد پیغام میں لکھا کہ پاکستان میں کرکٹ کھیل سے کہیں زیادہ ہے۔بابر اعظم نے مزید لکھا کہ اب پاکستان سپر لیگ کی باری، انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنے پر زمبابوے کرکٹ ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے اظہار تشکر بھی کیا۔

Champions!

Missed the presence of Pakistan crowd again but cricket in Pakistan is always beyond cricket. Special shout out to Zimbabwe Cricket Team for touring Pakistan.

On to PSL now! #PakistanZindabad #PAKvZIM pic.twitter.com/1kobt9bJXD