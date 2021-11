پاکستان یا آسٹریلیا، سیمی فائنل کون جیتے گا ؟نیوزی لینڈ کی جیت کی پیشگوئی کرنے والے برائن لارا نے آج کے میچ سے متعلق کیا پیشگوئی کر دی ؟ جانئے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیمی فائنل میں ٹاکرا آج ہونے جارہاہے اور اسے لے کر بڑے بڑے لیجنڈ کھلاڑی بھی کافی پرجوش ہیں ، ان میں سے ایک ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان برائن لارا نے آج کے میچ کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے ۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں ویسٹ انڈیز ٹیم کے سابق کپتان لارا نے کہا کہ میری پیشگوئی ہے کہ پاکستان آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل جیت جائے گا۔انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا ایک خطرناک ٹیم ہے اور ان کی مضبوط لائن اپ ہے وہ کسی بھی ٹیم کو ہراسکتے ہیں۔لیجنڈ کرکٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کی بیٹنگ اور بولنگ میں اس قدر صلاحیت ہے کہ وہ فائنل میں پہنچ سکتی ہے۔گزشتہ روز لارا کی جانب سے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کی جیت کی پیشگوئی کی گئی تھی جس کے بعد نیوزی لینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کی۔

#PAKvsAUS

My Prediction - #Pakistan #Australia is a very dangerous team. They've got a strong lineup that can beat anyone. But Pakistan has the bowling & batting prowess to keep them at bay & make the finals. #T20WorldCup #w88

