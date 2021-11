آج پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہوں ، کراچی میں جرمنی کے قونصل جنرل کے انداز نے پاکستانیوں کے دل جیت لئے 

کراچی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) ٹی 20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آج پاکستان اور آسٹریلیا میدان میں اتریں گے ۔ پاکستانی ٹیم کیلئے دنیا بھر سے نیک خواہشات کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں جب کہ کراچی میں جرمنی کے قونصل جنرل کے منفرد انداز نے پاکستانیوں کے دل جیت لئے ہیں ۔

کراچی میں جرمنی کے قونصل جنرل ہولگر زیگلر نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ وہ کس ٹیم کو سپورٹ کریں گے ، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہولگر ایک سائیڈ سے چلتے ہوئے کیمرے کے سامنے آتے ہیں ہولگر نے سردی سے بچنے کیلئے جیکٹ زیب تن کر رکھی ہے ، کیمرے میں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آج پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ دیکھیں گے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کس ٹیم کو سپورٹ کروں گا؟۔

@GermanyinKHI Consul General Holger Ziegeler will be watching #PakvAus. Guess who he'll be rooting for?#AajNews #AajUpdates pic.twitter.com/gKfNIWsnwt