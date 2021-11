ورلڈ کپ سیمی فائنل سے پہلے شعیب اختر اور شاہد آفریدی نے قومی ٹیم کو کیا مشورہ دیا؟ جانئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی ٹی ٹونئٹی ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میچ سے قبل شاہد آفریدی اور شعیب اختر نے قومی ٹیم کو مشورہ دے دیا ۔پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کو آج پہلے سے بہتر کارکردگی دکھانا ہو گی۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہد آفریدی نے لکھا کہ آل دی بیسٹ پاکستان۔ان کاکہنا تھا کہ میرے لیے آج کا میچ فائنل جیسا کھیل ہے،ہم نے سال 2010 میں آسٹریلیا کے خلاف ناقابل یقین سیمی فائنل کھیلا تھا۔شاہد خان آفریدی نے لکھا کہ میری خواہش ہے کہ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور اور ان کے کھلاڑی آج پہلے سے بہتر کارکردگی دکھائیں۔

All the best Pakistan! For me this is as big a game as the final. We played an incredible semi-final against Australia in 2010, I wish Babar and his boys go one step better today!????????????????