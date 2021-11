آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل سے قبل محمد رضوان نے ایک بار پھر وہ کام کردیا جو بھارت کے خلاف میچ سے پہلے کیا تھا ؟ مداحوں کے لیے بڑی خبر آگئی 

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے بلے باز محمد رضوان نے آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل سے قبل آج ایک بار پھرگراﺅنڈ میں جا کر تصوراتی بلے بازی کی پریکٹس کی ۔

محمد رضوان نے بھارت کے خلاف میچ سے قبل گراونڈ میں جاکر تصور اتی بلے بازی کی تھی اور پھر میچ میں بھی اسی انداز میں شاٹس لگائی تھیں ،یہ ویڈیو سوشل میڈ یا پر وائرل ہونے کے بعد ہر کسی نے محمد رضوان کے کھیل سے لگاﺅ کی تعریف کی تھی ۔ آج ایک بار پھر محمد رضوان ٹاس سے چند گھنٹوں قبل گراونڈ میں گئے اور وہی کام پھر سے کیا ہے۔

An hour until the toss in #Pakistan vs #Australia in Dubai. Long visualisation sessions at each end of the strip for Mohammad Rizwan who has been cleared to play after some flu symptoms yesterday pic.twitter.com/Gouq1nHMWm