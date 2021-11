گراؤنڈ میں کتنے فیصد کراؤڈ پاکستان کو سپورٹ کررہا ہے؟ شین واٹسن نے ایسی بات بتادی کہ پاکستانیوں کے حوصلے بڑھ جائیں

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) آسڑیلوی آل راؤنڈر شین واٹسن نے کہا ہے کراؤڈ میں موجود 99 فیصد لوگ آج پاکستان کو سپورٹ کررہے ہیں۔

کمنٹری کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ ہر طرف پاکستان کے سپورٹرز نظر آرہے ہیں ، آسڑیلیا کو پاکستان کے خلاف جلدی وکٹیں لینا ہونگی۔پاکستانی ٹیم اس ورلڈکپ میں دبئی میں اپنا تیسرا میچ کھیل رہی ہے گزشتہ دونوں میچز میں وہ کامیاب رہی ہے۔

It's like all Pakistan in Dubai already

Video @makhdoomab #PakvAus pic.twitter.com/xlv8OJdB5R