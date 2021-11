پاکستان نے ایسا ٹارگٹ دیدیا جو اب تک نہیں بن سکا، اہم اعدادو شمار سامنے آگئے

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان نے آسڑیلیا کو سیمی فائنل میں جیت کے لیے 177 رنز کا ہدف دیا ہے۔

اس ٹی 20 ورلڈکپ میں کوئی ٹیم بعد میں بیٹنگ کرتے ہوئے 175 سے زائد رنز نہیں بناسکی ہے۔ آخری اوورز میں فخر زمان کی جارحانہ بیٹنگ کے سبب پاکستان کی ٹیم آسڑیلیا کو بڑا ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہوا۔ فخر زمان نے 32 گیندوں پر تین چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے 55 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔

No team has chased 175+ in this World Cup.