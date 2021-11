سیمی فائنل میں شکست، مریم نواز بھی میدان میں آگئیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے قومی ٹیم کی آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میچ میں شکست پر پیغام جاری کردیا۔

ٹوئٹر پر مریم نواز نے کہا پیاری پاکستان ٹیم، آپ پورے ٹورنامنٹ میں روشن ستاروں کی طرح جگمگاتے رہے اور اس قوم کیلئے خوشی کا سامان کرتے رہے جس کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے، تم نے بہترین کھیل پیش کیا اور ہمیں تم پر فخر ہے۔

خیال رہے کہ سیمی فائنل میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دی ہے۔ آسٹریلین ٹیم نے 177 رنز کا ہدف چھ گیندیں پہلے ہی پورا کرلیا۔ میچ کے 19 ویں اوور میں حسن علی نے میتھیو ویڈ کا کیچ چھوڑا تو انہوں نے اگلی تین گیندوں پر لگاتار تین چھکے لگا کر یقینی شکست کو فتح میں بدل دیا۔

Dear Team #Pakistan. You have been shining like the brightest of stars throughout the tournament and brought happiness and joy to a nation that was so desperately craving for it. Winning and losing is part of the game. You gave it your best and we are all proud of you ???? ????????????