قومی ٹیم کی شکست پر وزیراعظم کا پیغام بھی سامنے آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم نے جس طرح کی کرکٹ کھیلی اس پر انہیں فخر ہونا چاہیے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ بابر اعظم اور پوری ٹیم اس وقت جو محسوس کررہی ہوگا مجھے اس بارے معلوم ہے کیونکہ کرکٹ کھیلتے ہوئے مجھے بھی اس مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔مگر ٹیم نے جس طرح کی کرکٹ کھیلی ،ٹیم کو اس پر فخر ہونا چاہے۔ وزیراعظم نے آسڑیلیا کو جیت پر مبارک بادبھی دی۔

To Babar Azam & the team: I know exactly how all of you are feeling right now bec I have faced similar disappointments on the cricket field. But you shd all be proud of the quality of cricket you played & the humility you showed in your wins. Congratulations Team Australia.