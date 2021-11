فائنل میچ سے قبل نیوزی لینڈ کے اہم کھلاڑی انجری کے سبب ورلڈکپ سے باہر ہوگئے

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی 20 ورلڈکپ 2021ء کے فائنل میچ سے قبل نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بڑا دھچکا لگا ہے۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق نیوزی لینڈ ٹیم کے بائیں ہاتھ کے بلے باز ڈیون کونوے ہاتھ کی انجری کے سبب ورلڈکپ سے باہر ہوگئے ہیں۔ڈیون کونوے نے سیمی فائنل میں انگلینڈ کے خلاف بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کیا تھا اور ورلڈکپ میں نیوزی لینڈ کی جانب سے وکٹ کیپنگ کے فرائض بھی سرانجام دے رہے تھے۔

Devon Conway has been ruled out of the @T20WorldCup Final and following tour to India with a broken right hand. Conway sustained the injury when he struck his bat immediately after being dismissed in last night’s semi-final. More Info | https://t.co/LCMOTJqmqc #T20WorldCup pic.twitter.com/JIm9o6Rhxe