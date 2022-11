عمران خان نے کارکنوں کو راستے کھولنے کی ہدایت کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان نے کارکنوں کو سڑکیں اور راستے کھولنے کی ہدایت کردی۔ کارکنوں کے نام اپنے ایک پیغام میں عمران خان نے کہا کہ ان کا "حقیقی آزادی" کیلئے لانگ مارچ دوبارہ شروع ہوگیا ہے اس لیے وہ اپنے تمام کارکنوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ فوری طور پر سڑکیں کھول دیں ۔

خیال رہے کہ عمران خان پر ایک ہفتہ پہلے ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں نے موٹروے سمیت ملک بھر میں دیگر سڑکوں کو بلاک کر رکھا تھا۔

As our Long March for Haqeeqi Azadi has resumed once again, I am calling on all our workers to end their road blockades with immediate effect.