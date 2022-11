سیمی فائنل میں دردناک شکست کے بعد روہت شرما رو پڑے ، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل 

ایڈیلیڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن )ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے دوسرے فائنل میچ میں بھارت کو انگلینڈ کے ہاتھوں دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بھارتی باولنگ بری طرح فلاپ ہوئی اور کوئی بھی باولر ایک بھی وکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوپایا جبکہ جوز بٹلر اور ایلیکس ہیلز نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے ہدف کو عبور کیا ۔

تفصیلات کے مطابق اس صورتحال میں میچ ہارنے پر بھارتی کپتان روہت شرماکافی غمزدہ دکھائی دیئے اور آنکھیں نم ہونے کے لمحات کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے ۔

This is the worst day.....Because my hero...my Champ is crying ????@imro45 pic.twitter.com/tMsdeL3ssa