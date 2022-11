پاکستانی شوبزشخصیات نے بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان کوانہی کی ٹوئٹ پر آڑے ہاتھوں لے لیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کی انگلینڈ کرکٹ ٹیم سے شکست کے بعد بھارتی سابق کرکٹر عرفان پٹھان کی پاکستان کیخلاف ٹوئٹس انہیں مہنگی پڑ گئی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان شوبز انڈسٹری کی کئی معروف شخصیات نے عرفان پٹھان کو انکی ٹوئٹس پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔سابق بھارتی کرکٹر نے گزشتہ پیر کو ٹوئٹ کرتے ہوئے پاکستانی شائقین کرکٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ "پڑوسیوں جیت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن گریس آپ کے بس کی بات نہیں ہے".

اب بھارت کی سیمی فائنل میں شکست کے بعداداکار ارسلان ناصر نے عرفان پٹھان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے جواب دیا کہ "معافی چاہتا ہوں سر فائنل میں پہنچ جائیں تو بات کریے گا، اُدھر سے آواز نہیں آ رہی آپ کی"۔

عرفان پٹھان نے یہ ٹوئٹ بھارت بامقابلہ انگلینڈ کے سیمی فائنل سے قبل کیا تھا، تاہم بھارت کی شکست کے بعد سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے تبصرہ کیا کہ "ارے کیا ہو گیا بھائی؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں ڈانٹوں گا، وعدہ".

اداکار جبران ناصر نے انسٹا اسٹوری اپ ڈیٹ کرتے ہوئے انگلینڈ کی 10 وکٹوں سے جیت پر بھارت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "پڑوسیوں ہارنا تو چلتا رہتا ہے لیکن وکٹ لینا تمہارے بس کی بات نہیں"۔

بالی ووڈ سے ڈیبیو کرنے والی پاکستانی گلوکارہ مومنہ مستحسن نے دو ٹوئٹ کیے، پہلا دوسرے سیمی فائنل سے قبل جس میں لکھا کہ "عرفان بھائی، ہم گریس لیس ایکس نہیں ہیں، بلکہ پاکستانیوں کو گریس لیس ایکس بالکل پسند نہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی ٹیم جیتے اور ہم فائنل میں آپ کے منتظر رہیں گے مکمل تیاری کے ساتھ"۔

جبکہ دوسرا ٹوئٹ بھارت کی شکست کے بعد کیا کہ " سوری عرفان بھائی، ہماری دعائیں رنگ نہ لائیں، ہم آپ کو فائنل میں یاد کریں گے اور بہترین کھیل پیش کرکے جیت اپنے نام کریں گے۔ بالکل فلم "لگان" کی طرح۔ آپ بھی برائے مہربانی ہمارے لیے خوش ہوجائیں۔ ہم جیتیں یا ہاریں ہم اپنا گریس برقرار رکھیں گے"۔

Irfan bhai, hum “Graceless Ex” nahi hain ???? In fact Pakistaniyo ko graceless exes bilkul pasand nahi.

We are praying for your win tomorrow! ???????? InshAllah. Final mei intezar ker rahe hain, khushboo aur surma dono laga ke ????????????#ICCT20WorldCup2022 https://t.co/cgzfFdm9XW